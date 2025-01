Parolo: «Inzaghi in campo vuole giocatori pronti e concentrati»

Marco Parolo ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Inter-Bologna parla di Frattesi e dei numerosi infortuni che stanno mettendo a dura prova l’Inter.

MERCATO – Marco Parolo prima di Inter-Bologna ha parlato del mercato e l’influenza che può avere durante il campionato: «È un momento un po’ delicato con il mercato. È vero che è stato detto che Davide Frattesi non è sul mercato, però ci sono le voci che danno fastidio. Inzaghi sa benissimo quanto sia importante questa partita. Vuole giocatori concentrati, pronti e presenti. Barella c’è per dare continuità Zielinski e Asllani per dare continuità. Non scordiamoci che è l’albanese il vice Çalhanoglu. Frattesi dovrà lui ritagliarsi il suo spazio.»

Parolo e la situazione infortuni dell’Inter

TANTI ASSENTI – Marco Parolo continua la sua analisi parlando dei problemi fisici che non stanno aiutando l’Inter: «La rosa dell’Inter è stata costruita anche per avere delle rotazioni. Oggi non c’è il centrocampo titolare ma c’è comunque Zielinski che farebbe il titolare in quasi tutte le squadre della Serie A. È un giocatore forte. Dietro gioca De Vrij e Darmian usati garantiti. L’Inter non nasce oggi. È stata pensata e concepita per far fronte alle difficoltà dalla società e da Beppe Marotta. È una rosa ampia quella di Inzaghi. Meglio perderli adesso i giocatori che a Febbraio che sarà un mese pieno di impegni»