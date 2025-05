Parolo: «Inzaghi come altri 2 in Europa! Serie A? Inter dietro per un motivo»

L’Inter di Inzaghi dopo la notte epica di Champions League contro il Barcellona e la conquista della sua seconda finale nel giro di tre anni si tuffa nuovamente in campionato dove, per poter ancora sperare di acciuffare il Napoli, deve per forza vincere. Parolo su DAZN dice la sua prima della sfida tra i nerazzurri e il Torino

ENERGIA – L’Inter di Simone Inzaghi dopo aver conquistato la finale di Champions League si rituffa in campionato, dove affronta il Torino. Marco Parolo analizza il grande momento dei nerazzurri: «Per l’Inter soprattutto l’energia che ti porti dietro. Se c’è una speranza per lo scudetto? C’è margine se l’Inter le vince tutte, l’Inter può farlo quindi questa possibilità esiste. La favorita oggi è il Napoli ma l’Inter deve far di tutto per mettere in difficoltà la squadra di Conte. Le scelte di formazione? Oggi era fondamentale gestire le forze, evitare di avere sovraccarichi nei giocatori ma da qui alla finale verrà dato minutaggio a quelli che saranno i titolari. Devono giocare perché rischi di perdere il ritmo gara, oggi è importante per chi gioca accumulare minuti perché in finale ci sarà bisogno di tutti.

LIVELLO – Parolo parla anche deli livello raggiunto da Inzaghi come allenatore: «Per me è nella top 3/top 5, sicuramente ha portato un’idea di gioco diversa dalle altre come ha fatto Luis Enrique al PSG e Flick al Barcellona, poi la differenza la fa il trofeo. La finale può stabilire chi dei due è il migliore perché poi chi vince ha sempre ragione. Il Triplete? Secondo me l’obiettivo dell’Inter era quello, poi non è andata così per svariati motivi, anche a causa di alcuni infortuni. Ha ragione Mkhitaryan quando dice che l’Inter è ingiocabile, il problema è che quel livello non riesce a mantenerlo sempre ed è per questo che in campionato sei dietro. La fase difensiva fatta in Champions non l’ho mai vista in campionato, non per volontà ma perché combattere su più fronti porta via energie. Ora il ritmo partita è maggiore rispetto ai tempi del Triplete di Mourinho».

QUALITÀ – Per finire Parolo promuove la rosa dell’Inter: «Se l’Inter ha i campioni? Sì, ha un livello alto. De Vrij che è un grande difensore è una riserva, Bastoni lo vorrebbero tutti. Thuram-Lautaro Martinez è una coppia forte. Secondo me il livello della rosa c’è. Qual è la miglior qualità di Inzaghi? La capacità di credere nella propria idea e nel proprio calcio, la sua capacità è quella di convogliare la sua idea in tutti, di fare stare bene la sua squadra. La squadra nello spogliatoio sta bene per merito di Inzaghi. Immagino una partita dove l’Inter è consapevole, dove qualcuno vorrà mettersi in mostra contro un Torino che può dare fastidio all’Inter. Ma sono convinto che l’Inter farà una buona partita. Secondo me un piccolo rimorso c’è, ad oggi non puoi più sbagliare. Devi vincerle tutto e vedere cosa succede».