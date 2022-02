Parolo: «Inzaghi bravissimo a compattare. Inter sul fisico c’è, manca altro»

Parolo ha avuto Inzaghi come allenatore fino all’anno scorso alla Lazio ed è sicuro che riuscirà a compattare l’Inter dopo il mese negativo. L’ex centrocampista, da Sunday Night Square su DAZN, spiega le difficoltà viste col Sassuolo e non solo.

IL RILANCIO – Marco Parolo si esprime su cosa Simone Inzaghi dovrà cambiare: «Deve, secondo me, imparare a conviverci e fare quello step che gli manca per portare la squadra a vincere un trofeo come lo scudetto. Lui è sempre stato forte a preparare gli scontri diretti, secchi. In un percorso lungo è difficile secondo me trovare la mentalità giusta: prima o poi la trovi, perché tutti hanno vinto la prima volta, una volta che la prendi la fai tua. Queste situazioni lo devono far riflettere e farlo crescere dentro per non rifarlo più. Non penso che tutte sbaglino sempre. Stefan de Vrij è anche un ragazzo ipercritico con se stesso, quando finisce la partita l’ha analizzata mille volte. Ha pensato quale poteva essere la soluzione migliore: io magari avrei mandato a parlare uno un po’ più ottimista. Ma lui è fatto così, lo prende per crescere e migliorare ancora».

GLI SPRECHI – Parolo vede un’Inter comunque attiva nel secondo tempo col Sassuolo: «Al netto dei due-tre miracoli c’è stato qualche errore individuale, penso quello di Lautaro Martinez dentro l’area e di Edin Dzeko su una serie di rimpalli. Però nel secondo tempo l’Inter fisicamente c’era, secondo me manca serenità. Il derby perso può essere un tarlo in testa, questo mina le certezze. Inzaghi è bravissimo a compattare e mettersi lì, magari essersi tolti la situazione di dominare il campionato può servire».