Parolo: «Inzaghi avrà caricato l’Inter, vuole mettere pressione al Milan!»

L’Inter dopo i 120 minuti in Coppa Italia con l’Empoli tra pochissimo a San Siro sfida il Venezia, nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Secondo Marco Parolo, opinionista per DAZN, Inzaghi ha tutte le carte in regola per far fronte a questa partita pre-sosta

ROSA AMPIA – L’Inter sfida il Venezia in campionato dopo i 120 minuti disputati in Coppa Italia con l’Empoli. Secondo Marco Parolo, i nerazzurri possono tranquillamente far fronte all’impegno: «Sicuramente l’Inter gioca in casa, ha fatto girare tanti titolari con l’Empoli perché ha una rosa ampia e certamente può far fronte a questa partita. Inzaghi avrà caricato nel migliore dei modi la squadra perché vuole chiudere bene prima della sosta, anche per mettere pressione al Milan».