Parolo: «Inzaghi alla Allegri. L’espulsione ha un significato più profondo!»

L’espulsione per proteste di Simone Inzaghi si prende la scena di Inter-Udinese. Marco Parolo dà una particolare interpretazione di quanto accaduto all’allenatore nerazzurro nel finale a San Siro.

IL GESTO – Marco Parolo commenta su Dazn i momenti salienti di Inter-Udinese, tra cui ovviamente l’espulsione di Simone Inzaghi: «L’atteggiamento sbagliato dell’Inter del secondo tempo è stato un po’ figlio della partita che sembrava ormai in ghiaccio e di un problema che era emerso all’inizio della stagione. Per come aveva approcciato fino al 60′ mi sembrava di no, poi il gol di Solet ha rotto gli equilibri e lì un po’ di paura nei nerazzurri c’è stata. Secondo me l’espulsione di Inzaghi può anche essere stata un gesto per risvegliare i suoi uomini. L’ira di Inzaghi per riaccendere un po’ di nervo di una squadra che sembrava un po’ spenta, come la famosa giacca di Allegri lanciata».

Dall’espulsione di Inzaghi al doppio volto in campo di Inter e Udinese: la disamina di Parolo

CERTEZZE PERSE – Marco Parolo prosegue: «Nel primo tempo c’era un’Inter in fiducia, che aveva evidenziato l’importanza della partita. Poi la gara di porta a pensare di avere il controllo e tutto in mano. Però la Serie A ha dimostrato che se non sai approcciare alla reazione delle squadre poi rischi. Dimarco è tornato alla grande, con due assist, con tanta energia, con la sua capacità di arrivare sul fondo. Poi calato lui, uscito Calhanoglu, l’Inter ha perso un po’ quelle certezze. Nel secondo tempo non sono stati serviti bene gli attaccanti, l’Udinese ha cambiato un po’ la marcia nella pressione e l’Inter ha subito un po’ questa reazione».