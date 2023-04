Parolo: «Inter, è tutto complicato. Onana? Pesano più altri errori»

Marco Parolo, tra gli altri (vedi articolo), ha parlato al termine di Salernitana-Inter a Dazn. Il suo ragionamento salva André Onana per un motivo.

ERRORI − Marco Parolo, a Dazn, ha fatto la sua disamina di Salernitana-Inter: «Partita difficile per Lukaku perché ha avuto le occasioni ma non ha fiducia e sicurezza dei suoi mezzi. In questo momento tutto è complicato. Errore di Onana? Pesa più altro. Difficilmente un portiere si trova a fronteggiare situazioni del genere, anche in allenamento, e non te lo aspetti. La palla poi dopo è forte. Per me pesano di più gli errori di Lukaku, i 25 tiri con un solo gol. Doveva essere l’1-3 il gol di Candreva. Lukaku deve essere titolare a Lisbona perché lui ha deciso il passaggio con il Porto. Lui oggi gioca con l’ansia di dover giocare con il Benfica. Vuole essere il leader di questa squadra. Ha bisogno di essere quel giocatore che gioca sentendosi al centro. Lautaro Martinez non è in un momento tanto migliore. Asllani e Gosens sono state le risposte dell’Inter. Asllani finché ne ha avuto è stato nel gioco dell’Inter e l’azione del gol gli ha dato fiducia. Hanno fatto veramente bene per 70’».