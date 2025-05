Parolo: «Inter, stagione positiva solo in un caso! Altrimenti ricordi»

Inter e Napoli si giocano lo scudetto in questa ultima giornata di campionato. Parolo, opinionista su DAZN, dice la sua sulla stagione dei nerazzurri e sull’eventuale sconfitta in finale di Champions League

RICORDI – Inter e Napoli sono arrivate all’ultimo atto di questa serrata lotta scudetto. Secondo Marco Parolo, la stagione dei nerazzurri potrà considerarsi positiva solo in un caso: «Il Napoli sta dando filo da torcere a questo percorso dell’Inter, è stata una sfida bella e secondo me molto più accesa. Se la stagione dei nerazzurri rimane positiva anche senza Champions? Positiva se vinci, il resto sarebbe un bellissimo ricordo perché secondo me a distanza di anni diresti ‘sì però non ho vinto niente’».