Parolo: «L’Inter mi è sembrata ansiosa. Ma rispetto al Milan impone»

L’Inter ha il problema del gol: i nerazzurri non segnano da 313′ in tutte le competizioni, oltre a non vincere da venti giorni. Parolo, a Sunday Night Square su DAZN, parla di come arriva la squadra di Inzaghi al derby col Milan di Coppa Italia.

DIFFICOLTÀ A FINALIZZARE – Per Marco Parolo venerdì sera col Genoa si è avuta una nuova conferma: «Mi è sembrata troppo ansiosa l’Inter di fare gol. Tante azioni, tanto volume, tanta voglia di riversarsi nell’area avversaria: si vede che ha una gran corsa. Rispetto al Milan l’Inter ha imposto il suo gioco, anche nel secondo tempo col Sassuolo è entrata in area con facilità».