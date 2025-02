Parolo: «Inter, il reparto offensivo sta soffrendo. Un problema per tutta la squadra!»

Marco Parolo si è pronunciato al termine di Juventus-Inter, indicando quanto le difficoltà del reparto offensivo stiano incidendo sul rendimento dei nerazzurri in questa stagione.

IL RAGIONAMENTO – Marco Parolo ha parlato a DAZN di quello che considera come il principale problema dell’Inter in quest’annata: «Abbiamo parlato della rosa dei nerazzurri, che è sicuramente ampia per le due competizioni. Ma c’è un reparto che sta soffrendo nelle rotazioni, ossia quello offensivo. L’Inter riuscirebbe a spingere tanto se avesse più attaccanti, mentre qui stanno mancando i ricambi. Soprattutto nel caso di Taremi, che non sta dando quei riscontri che i meneghini avrebbero sperato. Dall’altra parte (alla Juventus, ndr,) c’è un campione come Kolo Muani. Basti pensare al suo guizzo in occasione del gol dell’1-0: in mezzo a quattro, ne salta due con una ruleta e poi riesce a servire al meglio il compagno».