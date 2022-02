Parolo: «L’Inter non aveva in testa l’obbligo di vincere. Ora conta il calendario»

Parolo, ospite di DAZN, parla di come l’Inter ha costruito la mentalità vincente durante la stagione. Ora che è a -1 dal Milan, però, sarà fondamentale il calendario dove bisognerà inserire il recupero di Bologna.

TRE MESI DI FUOCO – Marco Parolo analizza cosa succederà da qui a fine stagione: «Se a gennaio e febbraio l’Inter avesse mantenuto quel vantaggio sarebbe stato difficile andarla a prendere. Le altre sono riuscite ad avvicinarsi, ora ha un calendario più facile ma la pressione può giocre un ruolo importante. Chi è più spensierato può approfittarne. L’Inter ha l’obbligo di vincere? Secondo me a inizio campionato non era nella testa, perché andati via Romelu Lukaku e Achraf Hakimi non pensava di essere così forte. Ora Simone Inzaghi ci ha messo del suo e deve sviluppare la cosa: potenzialmente ha le armi per poter vincere lo scudetto, ma secondo me non sarà facile questo aspetto mentale».