Parolo: «Inter, manca chi comanda! Ecco perché credo a Conte-bis»

Parolo dà come possibile un ritorno di Conte all’Inter a fine stagione, al posto di Inzaghi che sta sprofondando con la sua mancanza di piano B. Su DAZN, l’ex centrocampista spiega perché vede fattibile il bis.

TROPPE NEGATIVITÀ – Marco Parolo fa le percentuali: «Cosa fa Antonio Conte nella prossima stagione dopo l’addio al Tottenham? Io do il 40% di possibilità dell’anno sabbatico e il 30% di un ritorno all’Inter. Poi 10% per Juventus e Roma, 5% per un’altra italiana e per l’estero. I giocatori dell’Inter venivano da Luciano Spalletti e altri allenatori che potenzialmente potevano vincere, poi è arrivato lui e hanno vinto. L’Inter ha fatto i sei mesi l’anno scorso che aveva una cattiveria figlia di Conte, poi Simone Inzaghi li ha liberati. Cosa gli è mancato? La gestione del gruppo. Se comincia male la partita si sfalda, manca chi comanda».