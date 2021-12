Parolo: «L’Inter c’è fino alla fine. Inzaghi ha dato serenità e trova risorse»

Parolo ha avuto Inzaghi come suo allenatore fino alla scorsa stagione alla Lazio. L’ex centrocampista ha parlato a DAZN di come sta rendendo l’Inter, ora a -2 dalla vetta in Serie A (vedi classifica).

LOTTA IN TESTA – Marco Parolo vede una squadra su tutte per la Serie A: «Io ho sempre dato favorito il Milan. L’Inter c’è e ci sarà fino alla fine, è una squadra forte e tosta. Sta ruotando tanto anche Simone Inzaghi e sta trovando risorse in tutti i giocatori, li sta coinvolgendo. Anche Roberto Gagliardini ha detto che sono più liberi e riescono a essere più collettivi: dopo Antonio Conte Inzaghi è riuscito a dare quella serenità che lui sa portare. La squadra si vede che sta giocando bene: sono propositivi e creano tante occasioni. L’Inter c’è fino alla fine».