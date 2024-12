Parolo: «Inter, due doveri! Inzaghi? Con la Lazio mai al 100%»

Marco Parolo, ex Lazio e oggi talent di DAZN, ha parlato della partita tra Lazio e Inter e del suo ex tecnico Simone Inzaghi. La sua intervista per Tuttosport.

OBIETTIVI – Marco Parolo non ha dubbi su quello che deve fare l’Inter: «Deve vincere lo scudetto per la forza che ha. Lo dico per stima e per quello che stanno facendo. Se dicessi il contrario, non riconoscerei il valore dei nerazzurri. Per me hanno pure quasi il dovere di arrivare almeno tra le prime otto della Champions».

INZAGHI – Poi Parolo si esprime sul suo ex tecnico: «Inzaghi schiererà i titolarissimi, difficilmente la sua squadra sbaglia queste partite, anche se a Roma contro la Lazio c’è sempre qualcosa di particolare per il mister. Forse emotivamente e inconsciamente Inzaghi non riesce ad essere al 100%. Magari anche lui non se ne accorge. E anche solo un 5% in meno di concentrazione sua, legata ai saluti, a chi lo fa distrarre e così via, lascia un qualcosa che poi arriva alla squadra. Gli altri anni c’era una grossa differenza tra Lazio e Inter, oggi è una partita dal peso specifico rilevante. Se l’Inter perde, avrà una “bella rottura di scatole”, la Lazio invece ha tutto da guadagnare».

IN CAMPO – Infine, Parolo si focalizza sui protagonisti dell’Olimpico: «Della Lazio tutto il reparto offensivo, vedo un grande Zaccagni. Il centrocampo dei nerazzurri è il più forte della Serie A, ma quello dei biancocelesti è il più dinamico. Guendouzi, Rovella e Dele Bashiru sanno darti noia, starti addosso, hanno anche qualità. È lì che si giocherà la partita. Lautaro Martinez? Può essere la sua partita, in queste gare servono i campioni, queste sono le occasioni che ti fanno dire: “Sì, Lautaro è il campione che tutti vediamo”, quello tra i primi dieci del pallone d’oro».

