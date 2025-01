Parolo: «Inter deve rispondere! Taremi? Non ha avuto molte occasioni»

L’Inter scende in campo questa sera contro l’Empoli cercando di rispondere alla pesante vittoria del Napoli sul campo dell’Atalanta. Parolo analizza il momento dei nerazzurri, reduci dal 2-2 con il Bologna, ma si concentra anche su qualche singolo. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN

PESO – Inter e Napoli stanno dando vita a un bel testa a testa scudetto. Marco Parolo parla dell’importanza della sfida con l’Empoli per i nerazzurri: «Sta venendo fuori un bel campionato grazie alla qualità dell’Inter e del Napoli. Si sta aprendo un duello di vertice molto interessante e a 360 gradi secondo me, anche tra gli allenatori, però oggi l’Inter deve rispondere contro un Empoli che vorrà rifarsi. Se ha lasciato qualche strascico il pari con il Bologna? Qualcosa ti lascia sempre non riuscire a trovare il risultato ma dipende tanto dalla partita di oggi, dalla prestazione e dalla capacità di portare punti a casa. In tal caso quel pareggio potrà essere visto anche come un punto preso visti i tanti infortunati. Non vincere oggi darebbe un peso ancor maggiore al pareggio con il Bologna».

OSSERVATI SPECIALI – Parolo si concentra poi sulla scelta di Inzaghi di riconfermare Kristjan Asllani nella partita contro la sua ex squadra: «Inzaghi sa benissimo cosa vuol dire per Asllani giocare oggi, potrebbe essere una spinta ma anche un problema perché se sbagli i primi passaggi San Siro rumoreggia. Su Taremi il discorso è diverso perché è vero che ci sono delle lamentele ma non ha avuto tutte queste occasioni per poter dimostrare, è stato titolare in Supercoppa e ha fatto gol in finale».

IMPATTO – Per finire, Parolo elogia un giocatore in particolare: «I gol presi in casa dall’Inter? Forse un pizzico in meno di concentrazione e il fatto di sentirsi superiori, penso che l’Inter stia cercando di rientrare nei numeri anche se contro il Bologna qualche situazione non ha convinto. La parola corretta è disattenzione. Il rendimento di Dumfries? Dumfries ti travolge con la sua intensità ed è anche continuo nei 90 minuti quindi non è nemmeno semplice difendere dal suo lato. Secondo me è sempre stato un giocatore sottovalutato, io ho sempre avuto molta stima di lui, sapendo appunto quanto il suo impatto fisico potesse cambiare le cose in Serie A».