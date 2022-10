Parolo: «Inter? Davanti corrono però è ripartita! Una coppia deve ritrovarsi»

L’Inter va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato affrontando la Sampdoria a San Siro. Parolo commenta il cambio di marcia della squadra di Inzaghi, soprattutto dopo la vittoria con il Barcellona. Di seguito le sue parole a DAZN

CAMBIO DI MARCIA – L’Inter di Simone Inzaghi ha messo la freccia secondo Marco Parolo. L’ex centrocampista si rende conto che la scalata in classifica è difficile però non si sente di escludere i nerazzurri: «Davanti corrono però l’Inter è ripartita, i giocatori stanno bene fisicamente, c’è intensità e spirito. Hanno cambiato qualcosa dopo Barcellona. Tanti giocatori sono decisivi e rientra anche Lukaku. L’Inter ha messo la freccia. Chi è Batman tra Lukaku e Lautaro Martinez? La mia sensazione è che amino giocare nella stessa zona di campo. Con Conte invece Lautaro scendeva anche tanto e Lukaku rimaneva prima punta. Adesso non lo so, devono anche lì ritrovarsi. Se gioca Lukaku, Lautaro si abbassa di dieci metri e quindi visti i numeri secondo me davanti ci vuole stare lui».