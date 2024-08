Parolo: «Inter così ingiocabile! Lautaro Martinez ha un avversario in casa»

L’Inter stravince contro l’Atalanta a San Siro con un altro 4-0, stesso risultato dello scorso febbraio. Dopo la falsa partenza con il Genoa e la vittoria contro il Lecce, i Campioni d’Italia dominano e portano a casa il primo scontro diretto. Thuram autore di una grande partita: ne parla Parolo a DAZN

QUALITÀ – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo un inizio di campionato leggermente sottotono, domina e stravince contro l’Atalanta con un netto 4-0. Marco Parolo si concentra sulla qualità del gioco: «Il primo tempo dell’Inter è stato qualcosa di fantastico a livello di gioco, i giocatori hanno delle certezze, ormai giocano a memoria ed è per questo che Inzaghi insiste sempre con gli stessi. Gli altri avranno tempo. Dopo un finale di primo tempo in cui l’Atalanta sembrava poter rientrare in partita, è stato un dominio totale dell’Inter. Non penso fosse la vera Atalanta quella di oggi ma l’Inter è stata la vera Inter. E quando è così diventa ingiocabile per tutti, anche per l’Atalanta forse».

Inter, Thuram ha una marcia in più in questo inizio di campionato: Parolo individua due motivazioni in particolare

RABBIA – L’Inter può godersi un Marcus Thuram in splendida forma, con quattro gol in tre partite. Parolo pensa che ci sia una motivazione in particolare: «Cosa ha aggiunto Thuram? Forse anche tanta rabbia dopo un Europeo in cui non è riuscito ad esprimere le sue potenzialità, forse un boato per affermare chi è il fratello più forte in Serie A. I calciatori quando sono nell’Inter li vedi che hanno questa scioltezza anche dal punto di vista umano, sono segnali di un gruppo forte che ha un’idea e una convinzione. Non vorrei che Lautaro Martinez si ritrovasse in casa l’avversario per la classifica cannonieri».