Parolo: «Inter ancora in corsa per lo scudetto. Ma Champions League pensiero fisso!»

Marco Parolo ha sottolineato come l’Inter abbia ancora la possibilità di riconquistare lo scudetto. Poi un commento su un “pensiero fisso” per i nerazzurri.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter, nonostante la sconfitta con la Juventus per 0-1, vede non ancora pregiudicata la conquista del suo secondo scudetto consecutivo. I nerazzurri, infatti, si trovano ad avere due lunghezze di distacco dalla squadra allenata da Antonio Conte, contro la quale vi sarà lo scontro diretto il 2 marzo. Dopo un turno potenzialmente interlocutorio, con i meneghini che ospiteranno il Genoa e il Napoli che si presenterà al Sinigaglia per sfidare il Como, l’attenzione sarà tutta per lo scontro diretto al vertice del campionato.

Parolo sulla situazione attuale dell’Inter e sul suo percorso futuro

IL COMMENTO – Sul punto si è espresso Marco Parolo, il quale ha sottolineato come non vi sia alcuna certezza in merito al futuro. I nerazzurri, infatti, sono ancora in corsa per la vittoria finale nonostante il “problema” in attacco: «L’Inter ha ancora la possibilità di andare a Napoli e vincere lo scontro diretto. Chiaro, se oggi avesse fatto un’altra partita, si sarebbe parlato di una squadra in fuga. Ma quest’anno si sta pensando tanto alla Champions League, e le difficoltà nel reparto avanzato stanno incidendo sul rendimento generale dei nerazzurri».