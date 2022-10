Parolo: «Inter, Correa sottovalutato rispetto agli altri attaccanti! Barella…»

L’Inter ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva in campionato battendo la Sampdoria a San Siro 3-0. Parolo vede uno spirito diverso e loda il gran gol messo a segno da Correa. La sua analisi a DAZN

DECISIONISMO – L’Inter di Simone Inzaghi è un’altra squadra rispetto a quella vista ad inizio stagione. Marco Parolo parla della rinascita nerazzurra: «L’Inter sta bene fisicamente e mentalmente. Secondo me nel finale non volevano nemmeno prendere gol perché si sono messi sulla linea di porta Onana e Dimarco, lo spirito è tornato. Tra la partita di andata e quella di ritorno con il Barcellona l’Inter si è compattata, Inzaghi ha fatto una scelta: ha scelto Onana e non è poco perché è un dubbio che si portava dietro. Non è poco perché ha fatto vedere alla squadra che decide lui».

FATTORE B – Parolo parla poi del grande momento di forma di Nicolò Barella: «Barella sbagliava tanto davanti alla porta l’anno scorso, non aveva quella freddezza. Ora invece è più sereno. Oggi ha fatto un gol di leggerezza, è un gesto che fai quando sei in fiducia. A lui si diceva che mancavano i gol per essere completo e se li sta facendo vuol dire che sta crescendo. Correa è un fattore diverso per l’Inter rispetto agli attaccanti che ha, è sottovalutato rispetto agli altri tre ma ha queste giocate qui».