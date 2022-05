Parolo: «Inter, i 2 addii in estate hanno pesato! Una differenza dal Milan»

Marco Parolo, su Dazn, si è concentrato sulle cause del mancato Scudetto dell’Inter. Per l’ex giocatore, pesano le cessioni estive di due giocatori ma anche il fattore mentale

ADDII − Parolo spiega le cause del mancato Scudetto nerazzurro: «L’Inter ha perso lo Scudetto anche perché comunque ha perso in estate 2 giocatori importanti come Lukaku e Hakimi. Sono stati rimpiazzati degnamente ma Lukaku fa più gol di Lautaro Martinez che ne ha fatti 21 quest’anno. All’Inter forse è mancato il guizzo mentale. Quell’energia che il Milan ha avuto, all’Inter è un po’ mancata».