Parolo: «Frattesi, spazio sarebbe dovuto! Ecco quando giocherà»

L’Inter di Inzaghi scende in campo alle 20.45 contro il Monza. Il tecnico nerazzurro lascia ancora una volta in panchina Frattesi, eroe della sofferta vittoria casalinga con il Verona. Secondo Parolo, intervenuto a Tutti Bravi dal Divano su DAZN, il centrocampista ex Sassuolo potrebbe giocare contro la Lazio in Supercoppa

CHANCE RIMANDATA – L’Inter di Simone Inzaghi proverà a portare a casa i 3 punti sul sempre ostico campo del Monza di Raffaele Palladino. Il tecnico nerazzurro non cambia in mezzo e dunque Davide Frattesi parte ancora dalla panchina. Secondo Marco Parolo, l’ex Sassuolo meriterebbe più spazio: «Fa fatica Inzaghi a cambiare la sua certezza, ovvero il centrocampo. Frattesi lo sapeva ma penso che un po’ più di spazio sarebbe dovuto anche in ottica fiducia verso un ragazzo che sarà fondamentale nella seconda parte di stagione. Aveva trovato il ritmo partita, a meno che non ci sia la possibilità della semifinale di Supercoppa dove a questo punto penso che potrebbe giocare».

TENSIONE – Parolo, che conosce bene Inzaghi, spiega qual è la differenza tra lui e Massimiliano Allegri: «Fossero invertite le due parti, Allegri avrebbe più serenità perché è bravo a gestire la tensione mentre Inzaghi fa fatica a gestire questo aspetto. È un suo tallone d’Achille ma nello stesso tempo dovrà smentire questa cosa. Con la Lazio nel post Covid, quando si è spostata l’attenzione, è mancata la libertà mentale che c’era in precedenza. Nell’anno dello scudetto del Milan è crollato. Questa è la prova del nove, io sono convinto che possa farcela».