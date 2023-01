Parolo: «Dumfries? Succede qualcosa! Lautaro Martinez no Top 3 Serie A»

L’Inter ha vinto contro il Verona e Dumfries è rimasto fuori per 90 minuti. Marco Parolo negli studi di DAZN si chiede cosa stia succedendo all’olandese. L’ex Lazio parla anche di Lautaro Martinez, escludendolo dalla Top 3 attaccanti della Serie A

BRILLANTEZZA – L’Inter contro il Verona non brilla ma vince senza rischiare nulla. Marco Parolo si chiede come mai Denzel Dumfries non giochi più: «Fuori Dumfries altri 90 minuti, qualcosa sta succedendo. Era inamovibile, ora nemmeno entra. Mi fa pensare questa cosa. Calhanoglu sta bene, si è dato da fare. Barella è entrato quindi sta bene, nella testa di Inzaghi la squadra per la Supercoppa è fatta. Rispetto al Milan arriva meglio l’Inter ma la sensazione è che nei secondi tempi la squadra nerazzurra non abbia la forza di chiudere e azzannare la partita. L’anno scorso a un certo punto sembrava ingiocabile, faceva tre/quattro gol. Con il Verona ha fatto fatica ad avere fluidità di gioco. L’anno scorso l’Inter sembrava più brillante, forse perché aveva vinto lo scudetto la stagione prima, mi viene da pensare questo».

ESCLUSO – Parolo esclude Lautaro Martinez dal podio dei migliori attaccanti della Serie A: «Se Lautaro Martinez è tra i top 3 attaccanti della Serie A? Per me no. Secondo me Immobile, Osimhen è un leader totale che sta trascinando la squadra e poi ci metto le qualità tecniche di Leao/Dybala che sanno trascinare la squadra».