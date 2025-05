Parolo: «De Vrij è un buono ed un leader! In Lazio-Inter del 2018…»

Stefan de Vrij ha ricevuto grandissimi complimenti da un suo ex compagno, ossia Marco Parolo. L’opinionista su Cronache di Spogliatoio ha ricordato un aneddoto del passato.

TRA PASSATO E PRESENTE – Marco Parolo ha elogiato il suo ex compagno: «Io se immagino gli ultimi minuti di Inter-Barcellona de Vrij fa tre-quattro interventi difensivi che ti salvano una stagione. Lui è un leader anche se non gioca, negli ultimi assalti blaugrana l’olandese mette sempre una pezza. Toglie tutte le castagne dal fuoco, chiede confronti, è uno che studia ed ha aiutato anche Dumfries nella sua crescita. De Vrij è una persona che devi sempre tener dentro ad una squadra. Nella famosa partita Lazio-Inter Stefan è stato accusato dai tifosi nonostante ci tenesse tanto. Lui voleva chiudere a Crotone dove fa una partita fantastica. Non voleva mai giocare, con tutto il bene che ci voleva non voleva giocare. Perché è un buono si è messo a disposizione, ma non era al 100%. Non aveva mai fatto scivolate in area di rigore, la fa su Icardi. Dopo la partita avevamo organizzato una festa per salutarci tutti: lui c’era, molti no. Sapevo che de Vrij c’era rimasto male. La delusione era grande, ma lui come uomo è fantastico. Si meritava di chiudere con una festa, ci dovevano essere tutti».