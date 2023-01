Parolo: «Skriniar ora problema leader. De Vrij? Inzaghi all’epoca insistì»

Parolo, durante la trasmissione Players Only di DAZN, ha detto la sua sulla possibile gestione di Inzaghi del caso Skriniar. L’ex calcatore ha fatto il paragone con la situazione di de Vrij prima di passare dalla Lazio all’Inter.

COME GESTIRLO ORA? – Marco Parolo ha parlato di quella che potrebbe essere la gestione di Milan Skriniar da parte di Simone Inzaghi nello spogliatoio dell’Inter. L’ex calciatore ha basato la sua ipotesi sulla precedente gestione del caso Stefan de Vrij negli anni in cui Inzaghi allenava la Lazio: «Quello della fascia di capitano a Skriniar è un problema. Metti che si perde una partita, come fa lui ad avere poi la leadership di parlare quando qualcuno ti dice “ma a te cosa interessa perché tanto a giugno vai via”? Inzaghi farà di tutto per convincerlo a essere un uomo della squadra. Cercherà un altro leader e dovrà essere bravo lui a capire. Per esempio de Vrij l’ultima partita con la Lazio, contro l’Inter, non voleva giocarla. Inzaghi ha insistito per fargliela disputare. Lui però in quel momento era un giocatore in difficoltà. L’espulsione di Skriniar è legata anche al fatto di voler strafare perché non è sereno. Io mi ricordo di de Vrij che nella gara contro l’Inter causa il rigore con quell’intervento in scivolata. Lui però durante la stagione non aveva mai fatto scivolate in aera. In questi casi però ti porti addosso un grande carico. Ora c’è anche il derby e non sarà facile per lui giocarlo da capitano».