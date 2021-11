Parolo: «Brozovic unico per l’Inter, in Europa nessuno come lui»

Parolo, dopo Venezia-Inter 0-2, dagli studi di DAZN ha parlato delle prossime sfide dei nerazzurri e dell’ennesima partita maiuscola di Brozovic.

DI SACRIFICIO – Marco Parolo su DAZN ha parlato così della partita di Marcelo Brozovic: «Che indicazioni ci dava Simone Inzaghi alla Lazio per marcare Brozovic? Era compito di Ciro Immobile e Joaquin Correa, il mister diceva loro di stargli sotto. Si cercava di limitare il più possibile Brozovic perché sapevamo che era ed è un giocatore imprescindibile per questa Inter e per le sue caratteristiche, nel suo ruolo. Non ci stanno tanto giocatori in Europa come lui!»

CONTRO MOURINHO – Parolo ha detto la sua riguardo Roma-Inter della prossima settimana: «La partita con la Roma può essere particolare ma soprattutto per José Mourinho. Inzaghi può fare un filotto. Inzaghi è molto bravo nella gestione dell’emotività della squadra, mantenendo l’entusiasmo e l’attenzione alta».