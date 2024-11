Parolo: «Allenatore? Ci penso, da Inzaghi assimilata una capacità!»

L’ex Lazio, Parma e Cesena Marco Parolo ha parlato del suo possibile futuro da allenatore. Tra i suoi riferimenti Simone Inzaghi.

FUTURO DA ALLENATORE – Marco Parolo, intervistato dai colleghi di Radio RDS Lega Serie A, ha parlato del suo possibile futuro da tecnico: «Più passa il tempo più l’occhio mi sembra tecnico. Tra poco faccio 40 anni e può iniziare una nuova vita. Verso fine carriera capivo meglio i miei allenatori».

Inzaghi tra i riferimenti di Parolo come futuro allenatore

RIFERIMENTI – Tra le guide di Parolo non può mancare l’attuale tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. Le sue parole in merito alle sue guide in campo e non: «Ho preso tanto da tutti gli allenatori che ho avuto. L’amore per il calcio, quello che ti sprona a dare tutto da Antonio Conte. Pioli aveva già l’idea di un calcio mobile. Una volta aveva in mente di far muovere da terzino a mediano dentro il campo Dusan Basta. Dusan non lo muovevi da lì ma quell’idea in seguito l’abbiamo vista sviluppare da Guardiola con Walker. Da Inzaghi ho assimilato la capacità di gestione del gruppo». Parolo e Inzaghi hanno lavorato insieme alla Lazio per cinque anni vincendo due Supercoppe italiane e una Coppa Italia.