Parma, solo pari in amichevole: Leoni titolare per più di un’ora

Si è conclusa a reti inviolate l’amichevole tra Parma e Werder Brema, disputata nel pomeriggio. Giovanni Leoni, obiettivo dell’Inter, ha giocato titolare per oltre per più di un’ora.

IN AMICHEVOLE – A tenere banco, più del risultato, è stata la grande apprensione in casa emiliana per l’infortunio di Jacob Ondrejka. Il centrocampista del Parma, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo al 37’ del primo mini-match, a seguito di una brutta caduta dopo un contrasto con un avversario. L’impatto è apparso immediatamente serio.

Leoni titolare in campo con il Parma

TITOLARE – Da segnalare la prestazione di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 seguito con attenzione dall’Inter. Il giovane centrale è rimasto in campo per 75 minuti complessivi, offrendo solidità e personalità nella linea difensiva gialloblù. La prestazione di Leoni non potrà che alimentare l’interesse del club nerazzurro, che continua a monitorarlo con attenzione in vista di un possibile affondo.