UFFICIALE – Parma, scelto il post Chivu: il nuovo allenatore è Cuesta

Dopo l’addio di Chivu, che ha scelto di abbracciare l’avventura all’Inter, il Parma ufficializza il nuovo allenatore: si tratta del giovanissimo Carlos Cuesta. Ecco tutti i dettagli dell’accordo.

SOSTITUTO – Ancora un cambio in panchina in Serie A, questa volta dipeso da una scelta precisa dell’Inter. Dopo che i nerazzurri hanno strappato Cristian Chivu, succeduto a Simone Inzaghi, il Parma è stato costretto a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo allenatore. La scelta è ricaduta su Carlos Cuesta, generando grande stupore. Il tecnico, che ha avuto la possibilità di fare esperienza in Premier League, come vice di Mikel Arteta all’Arsenal, è il tecnico più giovane a sedersi su una panchina di Serie A. Il nuovo allenatore del Parma, infatti, ha solo 29 anni ed è pronto a scrivere la storia. Il club emiliano spiega tutti i dettagli dell’accordo con un comunicato ufficiale.

Dopo Chivu il Parma si affida a Carlos Cuesta: ecco la nuova scommessa del Presidente crociato Krause

COMUNICATO UFFICIALE – «Parma Calcio è lieto di annunciare che, a decorrere dal 1° luglio prossimo, Carlos Cuestasarà il responsabile tecnico della Prima Squadra Maschile. Cuesta, nato a Palma di Maiorca il 29 luglio 1995, ha siglato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento per la stagione successiva. Il Presidente Kyle J. Krausee tutta la famiglia Parma Calcio rivolgono a Carlos un caloroso benvenuto. La presentazione dell’allenatore è fissata per giovedì 26 giugno alle ore 15:00, nella sala stampa “Gianfranco Bellè” dello stadio Ennio Tardini di Parma».