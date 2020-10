Parma, parla il presidente Krause: “Battiamo l’Inter!”

Jasmin Kurtic Parma-Verona

In vista di Inter-Parma (sabato alle ore 18.00), il presidente degli emiliani Kyle J. Krause non teme i pronostici. Dopo la vittoria dei suoi in Coppa Italia, contro il Pescara, il proprietario degli emiliani lancia la sfida ai nerazzurri.

CONVINZIONE – Il Parma sta provando a raddrizzare la sua stagione, iniziata con il piede sbagliato (1 vittoria in cinque gare). Gli uomini di Fabio Liverani si apprestano a sfidare l’Inter nella prossima giornata, nell’anticipo di sabato (alle ore 18.00). E arriveranno alla partita dopo la confortante vittoria in Coppa Italia contro il Pescara. Un risultato positivo soprattutto per il morale, dopo le difficoltà che (anche) i gialloblu hanno vissuto a causa del Covid-19. Ed è di questo avviso anche Kyle J. Krause, presidente del club emiliano. L’imprenditore emiliano, che ha rilevato il club nei mesi scorsi, è rimasto estasiato dal 3-1 rifilato agli abruzzesi, e su Twitter si è lasciato andare all’entusiasmo. Ecco le sue parole in vista di Inter-Parma: “È stato entusiasmante vincere & vedere 4 giocatori che giocano la loro prima gara con noi. Artistico viene da una settimana grandiosa. Firma il primo contratto da pro & gioca per la prima squadra. Forza Parma. Battiamo l’Inter 💛💙“.