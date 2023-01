Parma, oggi altro allenamento: Inter e Coppa Italia sempre nel mirino

Come ieri, anche oggi il Parma è sceso sul campo di allenamento per preparare i prossimi impegni. Tra cui, il primo dopo la pausa, quello contro l’Inter valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

LAVORI IN CORSO – Prosegue la preparazione del Parma in vista della partita di martedì 10 gennaio alle ore 21 contro l’Inter e valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Gli uomini di Fabio Pecchia sono scesi sul campo di allenamento questa mattina, con lavoro di forza seguito da esercitazioni tecniche e due partite a campo ridotto. Domani, nonostante il giorno festivo, gli emiliani saranno nuovamente in campo al mattino.