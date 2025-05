Parma-Napoli, Conte non ha dubbi: la scelta su McTominay

Parma-Napoli si disputerà stasera 18 maggio alle ore 20:45. Di seguito la decisione definitiva del tecnico Antonio Conte sulla titolarità di Scott McTominay.

LA SITUAZIONE – Parma-Napoli è un match potenzialmente decisivo per le sorti scudetto dei partenopei. Per la sfida, il tecnico Antonio Conte potrà fare affidamento anche sull’uomo probabilmente più importante della sua campagna stagionale in Serie A. Il riferimento è a Scott McTominay, quel centrocampista determinante in fase offensiva che sta trascinando i partenopei verso la conquista del quarto scudetto della propria storia. Come riferito da Sport Mediaset, infatti, lo scozzese si è allenato regolarmente con la squadra e sarà, dunque, in campo nel match di stasera allo Stadio Tardini.

Parma-Napoli, McTominay titolare. Conte non farà a meno del suo attaccante aggiunto

LE SCELTE – In Parma-Napoli Conte dovrà, però, rinunciare al fulcro del suo centrocampo. Stanislav Lobotka, infatti, sarà in panchina soltanto per supportare i suoi compagni nel delicato confronto con i crociati. Al suo posto dovrebbe esserci Billy Gilmour, sin qui autore di 24 partite e 1 assist in Serie A. Accanto ai due scozzesi figurerà il camerunese Zambo Anguissa, il quale intende coronare il suo addio agli azzurri con il secondo scudetto in 3 anni. Il futuro del calciatore dei partenopei è infatti lontano da Napoli, con la finestra estiva che dovrebbe certificare il suo trasferimento all’estero.