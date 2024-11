Parma, lungo stop per Bernabé! Salta anche l’Inter? I tempi di recupero

Brutte notizie per il Parma di Fabio Pecchia: Adrian Bernabé, uno dei migliori protagonisti della stagione, dovrà restare lontano dai campi per un lungo periodo. Considerati i tempi di recupero, è anche probabile che il calciatore salti la sfida di campionato contro l’Inter.

INFORTUNIO – Adrian Bernabé ha subito una lesione di alto grado al flessore della coscia destra durante l’ultima sfida di campionato tra Parma e Genoa. Gli esami medici hanno confermato la gravità dell’infortunio, rivelando uno strappo muscolare che potrebbe tenerlo fuori almeno fino a gennaio, un’assenza significativa per la squadra emiliana. La perdita di Bernabé rappresenta una vera tegola per Pecchia, che ha visto nel giovane spagnolo una delle colonne portanti del proprio centrocampo. Con la sua tecnica, visione di gioco e capacità di inserirsi tra le linee, Bernabé ha contribuito in modo determinante alle prestazioni del Parma, rendendosi indispensabile in entrambe le fasi di gioco.

Bernabé infortunato, i tempi di recupero e la partita con l’Inter

INDISPONIBILE – La sua assenza influirà inevitabilmente sulla qualità e sull’intensità del centrocampo, reparto chiave per il gioco di Pecchia, e si farà sentire in partite cruciali come quella contro l’Inter, prevista per il 6 dicembre. Il recupero del giocatore, previsto non prima di gennaio, sarà seguito con attenzione dallo staff medico del Parma, che spera di poterlo riavere al massimo della forma nella seconda metà della stagione. Il tecnico dovrà dunque lavorare sulla rosa per mantenere la fluidità di gioco senza il catalano, facendo affidamento su una maggiore coesione tra i reparti.