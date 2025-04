Parma-Inter, staffetta in attacco! Inzaghi ritrova i titolari

Simone Inzaghi sorride e ritrova l’attacco titolare. Il tecnico dell’Inter si affiderà al ritrovato Lautaro Martinez che farà coppia fissa con il solito Marcus Thuram scrive Tuttosport.

ATTACCO – In vista della gara di questa sera contro il Parma dell’ex Cristian Chivu, Simone Inzaghi ha qualche dubbio da sciogliere riguardo l’attacco. Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi in gruppo a pieno regime e oggi potrebbe essere l’occasione adatta di mettere minuti nelle gambe in vista della sfida di martedì prossimo contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Alcune scelte per Simone Inzaghi saranno costrette visti anche gli infortuni che non fanno svuotare l’infermeria ad Appiano Gentile.

STAFFETTA – Discorso diverso invece in attacco con il tecnico dell’Inter. Inzaghi, dopo qualche settimana in sordina, ha finalmente recuperato l’artiglieria pesante. Contro il Parma giocherà da un lato Marcus Thuram e dall’altro ci sarà proprio Lautaro Martinez che è rientrato a pieno regime. Entrambi, molto probabilmente, non giocheranno per tutta la partita ma poco dopo la ripresa saranno sostituiti da Correa ed Arnautovic che gli lasceranno un po’ di recupero anche in vista della delicata trasferta di settimana prossima in Baviera.

Fonte: Tuttosport