Parma-Inter si gioca su eSports: appuntamento a stasera

Dopo Inter-Sassuolo di domenica scorsa torna l’appuntamento con le sfide virtuali. I nerazzurri oggi sarebbero dovuti andare in trasferta contro il Parma, si rimedia con una sfida su PES

MILANO – Secondo appuntamento con le partite DA casa. Dopo che la scorsa domenica vi abbiamo proposto, grazie alla nostra squadra di eSports Inter | QLASH, la sfida su PES tra Inter e Sassuolo, questa volta tocca a Parma-Inter!

Su YouTube il nostro Pro Player Luigi “kirito_yuuki_00” Loffredo sfiderà il pro player della squadra crociata Dorianfear in un Parma-Inter su PES. L’appuntamento è per le 20.45 su YouTube e verrà presentato e commentato da Nicolò “Insa” Mirra. Il match sarà visibile, al termine della “premiere” su YouTube, anche su Facebook e Twitter.

È uno dei modi per tenervi compagnia in questa domenica diversa dalle altre. Non scenderemo in campo, lo faremo entrando nelle vostre case con il nostro team di eSports! Sarà un assaggio di Serie A TIM!

fonte: inter.it