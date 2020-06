Parma-Inter, Kulusevski ritrova i nerazzurri dopo il rifiuto – TS

Condividi questo articolo

Dejan Kulusevski è uno dei protagonisti più attesi di Parma-Inter. Lo svedese continua ad essere l’uomo più in forma degli emiliani, protagonista anche nell’ultimo turno contro il Genoa. “Tuttosport” ricostruisce tutti gli incroci tra il talento classe 2000 e i nerazzurri, dalle sfide Primavera a quelle sul mercato.

PREMONITORE – Dejan Kulusevski ha l’Inter nel destino, in un certo senso. Nella gara di andata (Inter-Parma 2-2) esce da San Siro come uno dei migliori in campo: è forse quella l’occasione che convince Giuseppe Marotta e Piero Ausilio a intavolare una trattativa per il talento svedese. Dall’altra parte del tavolo altri colori nerazzurri, quelli dell’Atalanta proprietaria del cartellino. Kulusevski è tra i migliori giocatori di questa stagione di Serie A (6 gol e 7 assist), ed ha 20 anni compiuti ad aprile. Aspetti che fanno salire celermente il prezzo, con l’asta di mercato che viene spuntata dalla Juventus, per 35 milioni di euro più 9 di bonus.

DOPPIA BEFFA – Inter beffata ancora una volta da Kulusevski? Infatti, la scorsa estate, proprio allo stadio Tardini, lo svedese aveva già deciso la finale dello scudetto Primavera tra Atalanta e Inter. Suo l’assist decisivo per il gol di Colley, che fece fregare le mani ad Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta presente sugli spalti. Antonio Conte schiererà Diego Godin dalla sua parte domani, sperando che l’uruguaiano riesca a contenere l’esuberanza del 20enne di origini macedoni.