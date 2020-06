Parma-Inter, Iacoponi non ci sarà. Ammonito contro il Genoa: era diffidato

Condividi questo articolo

Parma-Inter è ancora sportivamente lontana, considerando il prossimo impegno dei nerazzurri contro il Sassuolo. Il match contro i ducali avrà un assente importante: si tratta di Simone Iacoponi, ammonito nella partita di questa sera contro il Genoa. Era diffidato e non ci sarà contro i nerazzurri

UN NUOVO ASSENTE – Parma-Inter si giocherà domenica alle 21,45 e sarà una partita importante per i nerazzurri che devono correre in campionato per rimontare su Lazio e Juventus. I padroni di casa non avranno a disposizione Simone Iacoponi. Il difensore, infatti, era diffidato ed è stato ammonito al 28esimo del primo tempo. Il giallo è arrivato dopo un fallo di mano su tiro di Sturaro. Attualmente il Parma è in vantaggio sul Genoa con il punteggio di 0-2.