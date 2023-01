Il Parma ha già la testa all’Inter: allenamento con obiettivo Coppa Italia

La Serie B non giocherà questo weekend e perciò il Parma ha già come obiettivo la Coppa Italia, dove martedì alle 21 sarà in casa dell’Inter per gli ottavi (vedi tabellone). Oggi allenamento a Collecchio per la squadra di Pecchia.

INTER-PARMA, -4 – “Allenamento al mattino nel Centro Sportivo di Collecchio per i Crociati.

Sul campo 1, la squadra, agli ordini di Fabio Pecchia e dello staff tecnico, ha svolto riscaldamento, attivazione tecnica, esercitazioni tecniche con la palla, esercitazione tattica per reparti a fasi alterne e una partita a tutto campo. L’ultima parte, cioè il match finale della seduta, è stata seguita dai tifosi crociati a bordo campo.

Nella giornata di sabato 7 gennaio il programma prevede una seduta di allenamento al mattino per continuare la preparazione in vista del match contro l’Inter, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa (martedì 10 gennaio, ore 21:00)”.

