Il Parma ferma il Napoli ma la classifica rimane invariata

Serata intensa al Tardini di Parma, dove il Napoli guarda in contemporanea il risultato dell’Inter. La gara termina 0-0 e la classifica rimane invariata dopo l’altro pareggio dei nerazzurri.

PRIMO TEMPO – Nella trentasettesima giornata, che vede in campo in contemporanea ben nove partite, i riflettori sono tutti puntati sulla corsa allo scudetto. Mentre l’Inter prova a fare il colpaccio a San Siro contro la Lazio, il Napoli – a +1 in classifica – sfida al Tardini un Parma alla disperata ricerca della salvezza. La prima occasione della sfida è proprio dei padroni di casa, con Sohm che al 31′ calcia un conclusione forte col destro sotto la traversa. Meret è costretto ad alzarsi in corner e a concedere un calcio d’angolo. La risposta della squadra di Antonio Conte non tarda ad arrivare, perché al 33′ Anguissa compie un’azione personale degna di nota, che termina col mancino stampato sul secondo parlo.

Parma-Napoli 0-0

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo si apre con il Parma nuovamente lanciato verso la rete: al 46′ è ancora Sohm a impegnare Meret con un tiro dalla lunga distanza. Dall’altra parte, invece, c’è ancora un legno: questa volta è Politano a colpire la traversa al 58′ con un semi-cross. Al 61′, poi, Christian Chivu è costretto a fare a meno di uno dei suoi uomini migliori: Leoni viene sostituito per un infortunio. Il Napoli è ancora alla ricerca del gol del vantaggio, ancora una volta negato da un legno: al 70′, infatti, McTominay colpisce la traversa sui risvolti di un calcio di punizione. La gara si accende nel finale, quando al Tardini arriva la notizia del nuovo pareggio della Lazio a pochi minuti dal 90′. L’esultanza della panchina del Napoli infastidisce quella del Parma, creando grande scompiglio: l’arbitro deve intervenire con un cartellino rosso ad entrambi gli allenatori. Al 90+6′ accade l’assurdo: Lovik blocca in maniera irregolare Neres sulla destra e l’arbitro non ha dubbi: è rigore. Dopo un lungo cheek il VAR lo richiama al monitor. Il fallo da valutare, però, è un altro: il fallo di Simeone su Circati all’inizio dell’azione. Doveri revoca così il rigore al Napoli.