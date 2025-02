Parma, un ex Inter al posto di Pecchia! Il punto – SI

Il Parma saluta Fabio Pecchia e allo stesso tempo è alla ricerca del suo sostituto: tra i tanti nomi sondati, c’è anche quello di un ex giocatore e allenatore dell’Inter che potrebbe iniziare la sua prima avventura in Serie A.

PASSATO – Il Parma, nonostante il rinnovo di Fabio Pecchia negli scorsi mesi, ha reso noto l’esonero del suo allenatore a causa di risultati non soddisfacenti nelle ultime partite. Come anticipato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato su Sportitalia, un ex giocatore dell’Inter è finito nel mirino della società americana per il posto da nuovo allenatore. Tra i tanti nomi sondati, c’è anche quello di Cristian Chivu, ex allenatore della Primavera dell’Inter.