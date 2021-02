Parma, domani subito in campo in vista della sfida con l’Inter

PARMA, ITALY – FEBRUARY 21: Andreas Cornelius of Parma Calcio competes for the ball with Tolgay Arslan of Udinese Calcio during the Serie A match between Parma Calcio and Udinese Calcio at Stadio Ennio Tardini on February 21, 2021 in Parma, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Secondo quanto riporta una nota sul sito ufficiale del Parma, la squadra di Roberto D’Aversa sarà subito in campo domani per iniziare a preparare la sfida di giovedì contro l’Inter.

NESSUN RIPOSO – Nemmeno il tempo di metabolizzare il pareggio per 2-2 in casa dello Spezia, che il Parma domani sarà nuovamente in campo. Nessun riposo per gli uomini di Roberto D’Aversa, che inizieranno subito la preparazione in vista della sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A contro l’Inter, in programma giovedì sera.