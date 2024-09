Parma-Cagliari, colpo a sorpresa al Tardini! La spunta Nicola

Parma-Cagliari finisce con il risultato di 2-3. Davide Nicola e i suoi compiono un miracolo all’Ennio Tardini e meritano la vittoria.

SORPRESA – Parma-Cagliari finisce con il risultato di 2-3. Spettacolo assoluto all’Ennio Tardini, dove entrambe le squadre giocano una gran partita segnando 5 reti ma facendo vedere tutti i problemi difensivi già chiari nelle scorse settimane. Va avanti la squadra di Davide Nicola al minuto 34 con il colpo di Nadir Zortea. Pareggia al 62′ Dennis Man dopo una giocata da fenomeno sulla fascia in uno contro uno di Woyo Coulibaly. Al 75′ a sorpresa il Cagliari segna il gol del secondo vantaggio con una perla a giro dai 20 metri di Razvan Marin. José Palomino commette un’ingenuità all’85’ e regala un rigore al Parma, che trova ancora il pari con Hernani. All’87’ la difesa degli emiliani si fa cogliere molto impreparata per l’ennesima volta e Gianluca Gaetano con un passaggio filtrante smarca Roberto Piccoli che con il destro incrocia sul secondo palo. Il Cagliari trova la prima vittoria del campionato dopo quella in Coppa Italia durante la settimana con la Cremonese. Il Parma invece non risolve le problematiche serie in difesa, 5 punti sono un bottino veramente esiguo per il gioco espresso. I 12 gol subiti sono il motivo principale.