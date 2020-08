Parma, Baccin per il dopo Faggiano? Lui ringrazia ma dice no. Ipotesi Carli

Condividi questo articolo

Il Parma vuole trovare il sostituto dell’ormai ex Direttore Sportivo Daniele Faggiano, passato ufficialmente al Genoa. Tra i nomi fatti, la società segue in particolare anche l’attuale vice-direttore sportivo dell’Inter Dario Baccin.

DOPO FAGGIANO – Il Parma valuta qualche nome per il dopo Faggiano, ma secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb” nelle ultime ore la società avrebbe individuato il nome di Marcello Carli, ex dirigente del Cagliari. Il motivo? L’interesse per Dario Baccin era reale, ma l’attuale vice-direttore sportivo dell’Inter avrebbe rifiutato ringraziando la società crociata per l’interesse. Altro nome potrebbe essere quello di Stefano Marchetti.

Fonte: TMW.