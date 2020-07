Parma-Atalanta, Gasperini perde Palomino in vista della sfida con l’Inter

Parma-Atalanta è la sfida attualmente in corso e momentaneamente ferma sul risultato di 1-0. Gasperini, in vista della sfida con l’Inter, perde Palomino per un problema all’adduttore

INFORTUNIO – Parma-Atalanta, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie A, dopo i primi 45′ di gioco si è chiusa sul risultato di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Dejan Kulusevski. Gian Piero Gasperini perde José Luis Palomino, che ha accusato un problema all’adduttore. Il difensore è stato sostituito al 36′ e molto probabilmente per la sfida con l’Inter, in programma sabato alle ore 20.45, non ci sarà. L’Atalanta infatti dovrà affrontare il Paris Saint-Germain in Champions League, sfida che ha ovviamente priorità assoluta per la Dea.