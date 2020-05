Parisi: “Spadafora, accanimento fuori luogo sulla Serie A. Mertens-Inter…”

Fabio Parisi, noto agente, ha parlato della ripresa della Serie A durante “Sportitalia Mercato”. Oltre a una critica nei confronti del ministro Spadafora si è anche espresso su Mertens, che sembrava destinato all’Inter e invece ora pare vicino al rinnovo col Napoli.

LA SERIE A RIPARTA! – Fabio Parisi è a favore della ripresa: «Non capisco questo accanimento, molto demagogico e fuori luogo, del ministro Vincenzo Spadafora. Ignora cosa voglia dire il mondo del calcio, soprattutto in funzione di una società e di una popolazione che è stata vessata da due mesi di lockdown pazzesco. La Germania ha dato un segnale forte e deciso, gli ascolti hanno premiato in maniera incredibile questa ripresa del calcio: secondo me, fatto salvo che ci sono dei protocolli e che la salute va davanti a tutto, bisogna trovare il modo giusto per discutere e per parlare».

IL MERCATO – Parisi si sposta sul rinnovo di Dries Mertens: «La conferma al Napoli? Sicuramente sono soldi importanti, anche se per me non era un problema di soldi. Non ha fatto un’asta e non ha fatto niente, i soldi li avrebbe presi anche all’Inter o in qualsiasi altra squadra. C’era probabilmente da chiarire qualcosa fra lui e il presidente, forse anche una questione tattica o di fiducia con l’allenatore».