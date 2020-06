Parisi: “Lautaro Martinez abbagliato da Barcellona e Messi, ma valuti l’Inter”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez sarebbe abbagliato dalla proposta di giocare al Barcellona con Messi, secondo Fabio Parisi. L’agente, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha però fatto notare come l’opzione catalana potrebbe non essere la migliore per la carriera del numero 10 dell’Inter.

PROPOSTA FATTA – Per Fabio Parisi la situazione è chiara: «Qui è una scelta economica, anche, ma non solo. Io credo che, se Lautaro Martinez avesse deciso di restare, l’Inter avrebbe fatto di tutto per accontentarlo. Probabilmente non sarebbe arrivata alle cifre del Barcellona, ma ai massimi livelli che può offrire. In questo periodo di tempo l’Inter ha sempre dichiarato che non l’ha messo sul mercato, e non lo metterà mai. Esiste una clausola: se il Barcellona lo vorrà dovrà pagarla. Non dimentichiamoci che per l’Inter non c’è la necessità di fare delle plusvalenze di bilancio entro una certa data, perché credo che l’affare Mauro Icardi abbia sistemato le finanze».

OCCHIO AL CAMBIO – Secondo Parisi non è così scontato che il trasferimento sia la cosa più giusta: «C’è anche una scelta diversa. Al Barcellona esiste Lionel Messi e tutti gli altri giocatori, probabilmente all’Inter sarebbe esistito Lautaro Martinez e poi tutti gli altri. Secondo me lui si fa abbagliare dal Barcellona, dall’importanza e dal fatto di giocare con Messi, ma sarà sempre Messi con Lautaro Martinez. All’Inter, magari, sarebbe potuto diventare Lautaro Martinez con gli altri: sono valutazioni da fare».