Parisi: «L’Inter era la favorita di ruolo per vincere. Fatto dovere»

CLASSIFICA FINALE – Inter prima, poi chi? Atalanta sicura in Champions League , ma domenica ospita il Milan e decide la volata quarto posto, che vede in corsa anche Napoli e Juventus . L’agente Fabio Parisi giudica la situazione di classifica: «Penso che col Milan vorrà vincere. L’Atalanta vuole arrivare seconda per dimostrare che, comunque, in una stagione che la Juventus ha abdicato l’Inter era la favorita di ruolo e pronta e costruita per vincere. Ha fatto il suo dovere, se l’Atalanta arriva seconda ha fatto un’impresa strepitosa».

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: