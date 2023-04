Parisi: «La finale tra Inter e Fiorentina non è scontata, anzi»

Fabio Parisi ha parlato a Sportitalia in vista della finale di Coppa Italia tra Inter e la Fiorentina, qualificatasi oggi battendo la Cremonese.

FINALE – Le parole di Fabio Parisi dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia della Fiorentina, che sfiderà l’Inter a Roma: «La finale non è scontata. Se ne parla così anche in Champions, ma sono partite da giocare. In Coppa Italia sono arrivate in finale due squadre che ora stanno bene. Inzaghi con tutte le critiche, giuste e no, ha gestito una situazione particolare. Senza Lukaku ha già fatto tanto: finale in coppa, semifinale europea, Supercoppa vinta e ora la qualificazione da raggiungere».