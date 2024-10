Pareggio spettacolare tra Arsenal e Liverpool: Arteta registra un elemento

L’Arsenal pareggia per 2-2 nel match casalingo con il Liverpool. Decisivo il pareggio nel secondo tempo di Mohammed Salah, con Arteta che deve fare i conti con un problema fisico dei suoi.

PAREGGIO FINALE – L’Arsenal non va oltre il pareggio nel match contro il Liverpool. La sfida, valida per la nona giornata della Premier League, si caratterizza per una propensione alla spinta offensiva da parte delle due squadre, con i Gunners che non riescono però a chiudere l’incontro al momento opportuno. La prima rete della sfida arriva al 9′ grazie a una conclusione vincente di Bukayo Saka. Gli ospiti pareggiano al 18′ con Virgil Van Dijk,subendo nuovamente il gol dei padroni di casa di Mikel Merino al 42′. Quando i Gunners hanno la possibilità di chiudere definitivamente i conti e portare a casa tre punti pesanti, arriva però all’81’ la rete del definitivo 2-2 di Mohamed Salah.

Il tecnico spagnolo Arteta deve anche fare i conti con una tegola riguardante le condizioni fisiche del suo calciatore Gabriel, uscito dal campo per un problema alla gamba. Da monitorare le sue condizioni in vista di Inter-Arsenal del 6 novembre.

ARSENAL-LIVERPOOL 2-2

9′ Saka (A), 18′ Van Dijk (L), 42′ Merino (A), 81′ Salah (L)