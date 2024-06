Paredes assicura: «Carboni ha un grande futuro davanti a lui!»

Alla conferenza stampa della vigilia di Argentina-Canada, valida per l’esordio dell’Albiceleste in Copa America, Leandro Paredes ha parlato in questo modo di Valentin Carboni. La stella dell’Inter impressiona sempre di più.

FUTURO – Il giocatore della Roma e campione del Mondo con l’Argentina Leandro Paredes vede in due suoi compagni grandi prospettive, per non dire grandissime. Uno di questi gioca all’Inter, il centrocampista ha detto questo in conferenza stampa: «Che ne pensi di Garnacho del Manchester United e Carboni dell’Inter? La verità è che credo che entrambi abbiano un futuro grande davanti a loro. Stanno crescendo, stanno imparando, con questa mentalità che hanno sicuramente faranno bene»