Pardo: «A Venezia contava vincere. Sull’Inter c’è un solo tema!»

Pardo ha parlato della vittoria dell’Inter contro il Venezia per 0-1 e al contempo ha voluto analizzare il momento del campionato.

DUELLO – Inter e Napoli sono state le uniche due squadre al vertice a vincere le proprie partite, rispettivamente contro Venezia e Verona. Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato appunto della squadra azzurra: «Penso che il Napoli in queste ultime due uscite, e mi riferisco a Firenze e ieri, ha fatto vedere dei passi in avanti. Ha fatto vedere uno step superiore in termini di gioco e qualità della rosa. Lukaku più coinvolto, Neres non sta facendo rimpiangere Kvaratskhelia. Anche se l’Inter rimane sempre la favorita».

Pardo e il vero tema sull’Inter: il passo delle altre rivali

TEMA – Poi Pardo si è concentrato anche sulla Beneamata. Il campionato, a detta sua, in questo mese di gennaio potrà dire parecchio: «Il vero tema nell’Inter è il passo delle altre, del Napoli soprattutto. Se riusciranno a mantenere quel tipo di condizione, allora sarà un campionato competitivo fino all’ultimo. Gennaio sarà molto importante. Curioso di capire come si arriva ad inizio febbraio. Partita tutt’altro che banale. Ieri è una vittoria pesante, nella partita di ieri contava il risultato. Non è stata brillante, ma ha messo sul piatto una capacità di portare a casa questi tre punti che non era banale».