Pardo: «Tornata la vera Inter! Col Barcellona confronto di stili»

Pierluigi Pardo, ospite al podcast Tutti Convocati, ha analizzato la prestazione dell’Inter nel pareggio contro il Barcellona nell’ andata delle semifinali di Champions League.

IL COMMENTO – Pierluigi Pardo, parlando di Barcellona-Inter, ha elogiato l’atteggiamento avuto dai nerazzurri durante la gara. Il giornalista sportivo ha sottolineato l’importanza dei recuperi di Denzel Dumfries e Marcus Thuram, autori dei 3 gol della squadra: «La partita di ieri conferma che l’Inter è tornata, non è stata quella con il Milan nella ripresa, né quella con la Roma. Ha recuperato Dumfries e Thuram ma si è vista l’Inter con un’energia diversa. Poi confronto di stili, a calcio si possono seguire filosofie diverse e si può vincere in modo diverso. Il Barcellona se avesse perso il pallone nell’area dell’Inter avrebbe preso il contropiede: questo è il fatto. L’Inter di ieri ci ha detto delle cose».

DIFFERENZA – Pierluigi Pardo ha poi concluso il suo intervento sottolineando un concetto importante. A suo modo di vedere, l’atteggiamento avuto dai giocatori dell’Inter in campionato non rispecchia quanto fatto vedere in Champions League dalla squadra di Simone Inzaghi: «La speranza era di rivedere l’Inter e l’abbiamo rivista fortunatamente. Ciò si lega all’idea che in campionato abbia fatto inconsciamente qualcosa di meno».